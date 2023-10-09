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ميلان يطرح قميص حارس المرمى باسم جيرو بعد تألقه أمام جنوة

منذ ساعة واحدة
لاعب نادي ميلان "أوليفييه جيرو"

لاعب نادي ميلان "أوليفييه جيرو" (رويترز)

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أعلن ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم طرح قميص حارس مرماه يحمل اسم أوليفييه جيرو للبيع بعد الأداء البطولي الذي قدمه المهاجم في الدفاع عن مرماه في الفوز 1-صفر على جنوة يوم السبت.

وحصل مايك ماينان حارس مرمى ميلان على بطاقة حمراء في الوقت المحتسب بدل الضائع وحل محله جيرو الذي تألق في التصدي لمحاولة من جورج بوشكاش قبل صافرة النهاية.

كما أضاف ميلان اسم جيرو إلى قائمة حراس مرمى الفريق الأول على موقعه على الانترنت.

وقال ميلان في بيان “الليلة الماضية، أصبح أوليفييه جيرو جزءا من تاريخ ميلان بالدفاع ببسالة عن مرمى ميلان في الدقائق الأخيرة من مباراتنا أمام جنوة”.

وأضاف “قرر النادي تكريم أدائه في خط الدفاع الأخير بإدراج اسمه على قائمة حراس المرمى. علاوة على ذلك، يمكن للجماهير الآن شراء قميص حارس المرمى وإضافة جيرو 9 إليه”.

ونفد القميص الأساسي لحارس المرمى من متجر ميلان الرسمي اليوم الاثنين.

    المصدر :
  • رويترز

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