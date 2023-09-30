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ميلان يعتلي صدارة الدوري الإيطالي بفوزه على لاتسيو

منذ 50 دقيقة
من مباراة لاتسيو وميلان

من مباراة لاتسيو وميلان

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قاد كريستيان بوليسيك ونواه أوكافور ميلان لاعتلاء صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعدما سجل كل منهما هدفا في الشوط الثاني في الفوز 2-صفر على لاتسيو، السبت.

وبعد مرور ساعة من عمر المباراة، مرر رافائيل لياو كرة إلى بوليسيك داخل منطقة الجزاء ليطلق اللاعب الأمريكي تسديدة قوية إلى داخل الشباك.

وقبل دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي للمباراة، استدرج لياو حارس مرمى لاتسيو إيفان بروفيديل إلى خارج مرماه قبل أن يمرر الكرة إلى أوكافور الذي سجل الهدف الثاني.

وكان بروفيديل قد تصدى ببراعة لعدة محاولات من ميلان ليبقي على آمال فريقه في العودة في النتيجة حتى الدقائق الأخيرة.

وبهذا يتصدر ميلان المسابقة برصيد 18 نقطة من سبع مباريات، بفارق ثلاث نقاط أمام إنتر ميلان الذي يواجه سالرنيتانا في وقت لاحق اليوم السبت. ويحتل لاتسيو المركز 14 بسبع نقاط.

    المصدر :
  • رويترز

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