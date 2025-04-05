ميلان يعوض تأخره بهدفين وينتزع التعادل 2-2 مع فيورنتينا بالدوري

عوض ميلان تأخره بهدفين مبكرين لينتزع التعادل 2-2 مع ضيفه فيورنتينا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت، لتستمر آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل في التلاشي.

ومنج ماليك تياو لاعب ميلان الفريق الزائر هدفا بالخطأ في مرماه بعد سبع دقائق من البداية قبل أن يطلق المهاجم مويزي كين تسديدة مباشرة من مسافة قريبة ليضاعف النتيجة للضيوف بعد ثلاث دقائق.

وقلص ميلان الفارق بهدف بواسطة تامي أبراهام في الدقيقة 23 قبل أن يدرك البديل لوكا يوفيتش التعادل بتسديدة منخفضة بالقرب من نقطة الجزاء.

ويحتل ميلان المركز التاسع في الدوري برصيد 48 نقطة متأخرا بفارق أربع نقاط عن فيورنتينا صاحب المركز الثامن وثماني نقاط عن بولونيا صاحب المركز الرابع الذي خاض مباراة أقل.