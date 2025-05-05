ميلان يفوز على جنوة 2-1 بهدفين سريعين تحت الأمطار

فاز ميلان 2-1 على جنوة في مباراة شهدت سقوط أمطار في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين.

وشهد الشوط الثاني تحولا سريعا بفضل هدف التعادل الذي أحرزه رافائيل لياو وهدف عكسي سجله مورتن فريندروب.

وأبقت النتيجة ميلان في المركز التاسع برصيد 57 نقطة وبفارق ست نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الرابع بينما تتبقى ثلاث جولات في الموسم.

كان مايك ماينان حارس مرمى ميلان هو اللاعب الأفضل في شوط أول سيطر عليه جنوة إلى حد كبير إذ تصدى لعدة فرص حاسمة ليحافظ على تعادل فريقه حتى الاستراحة.

بدأ الشوط الثاني من دون حماس كبير إذ أثبت هطول الأمطار الغزيرة أنه أكثر انتظاما من كرة القدم بعدما توقف اللعب مرارا للعلاج من الإصابات.

وكان للاعب فيتينيا، الذي دخل قبل دقيقة واحدة فقط، تأثير فوري في الدقيقة 61 إذ تحرك إلى مساحة خالية داخل منطقة الجزاء وسدد كرة عرضية متقنة في المرمى من اللمسة الأولى ليضع جنوة في المقدمة.

وأدرك لياو التعادل لميلان في الدقيقة 76 بتسديدة غيرت اتجاهها بعد تمريرة عرضية من سانتياجو خيمينيز، وبعد أقل من دقيقتين سجل فريندروب لاعب جنوة هدفا بالخطأ في مرماه أثناء محاولته تشتيت كرة عرضية ليمنح ميلان النقاط الثلاث.