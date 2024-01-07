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ميلان يهزم إمبولي 3-صفر في الدوري الإيطالي

منذ 8 ثواني
لاعبو نادي ميلان

لاعبو نادي ميلان

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سجل روبن لوفتوس-تشيك وأوليفييه جيرو وشاكا تراوري أهداف ميلان ليحقق صاحب المركز الثالث فوزا مريحا 3-صفر على مضيفه إمبولي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد.

وتقدم ميلان بعد 11 دقيقة عندما تجاوز رافائيل لياو مراقبه على الجناح وأرسل تمريرة دقيقة إلى لوفتوس-تشيك داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة بقدمه في زاوية المرمى.

وعزز الفريق الزائر تقدمه عندما سجل جيرو من ركلة جزاء في الدقيقة 31 بعد لمسة يد من يوسف المالح لاعب إمبولي.

وسجل تراوري الهدف الثالث لميلان قبل دقيقتين من الوقت المحتسب بدل الضائع من هجمة مرتدة.

ويحتل ميلان المركز الثالث في الدوري برصيد 39 نقطة بفارق تسع نقاط خلف إنتر ميلان المتصدر وأربع نقاط خلف يوفنتوس صاحب المركز الثاني الذي سيلعب في وقت لاحق اليوم الأحد.

ويحتل إمبولي المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 13 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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