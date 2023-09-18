"نشعر بخيبة أمل".. مدرب ميلان يرفض الاعتذار للجماهير

بعد هزيمة تاريخية، أمام الغريم التقليدي في ديربي ميلانو، رفض مدرب أي سي ميلان، ستيفانو بيولي، تقديم أي اعتذار، مشيرا إلى أن فريقه لم يتعمد الخسارة.

وتعرض ميلان للخسارة الخامسة على التوالي أمام إنتر ميلانو، لكنها جاءت هذه المرة بنتيجة ثقيلة 1-5، وهي النتيجة الأقسى للروسونيري بديربي الغضب (بعد خسارة بنفس النتيجة في موسم 1973-1974).

وحسب ما أوردت صحيفة “توتوسبورت” الإيطالية واسعة الانتشار فقد “ّذاب ميلان مثل الثلج تحت الشمس” بعد 5 دقائق من بداية لقاء الفريقين في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وأضافت الصحيفة أن نجوم ميلان توقفوا تقريبا عن اللعب بعدما باتت النتيجة 3-1، بل “أغلقوا الجهاز”، ولجأوا دون فائدة لطريقة لعب 4-2-3-1.

لكن بيولي، الذي قاد ميلان إلى لقب الدوري موسم 2021-2022 بعد غياب 11 عاما، رفض تقديم الاعتذار إلى الجماهير، عقب الهزيمة المخزية.

وقال بيولي بلهجة غاضبة: “لا أتفق مع فكرة الاعتذار للجماهير (..) هل تعتقدون أننا خسرنا 1-5 أمام إنتر عن قصد وتعمد؟ نشعر بخيبة أمل، تمامًا كما يشعر المشجعون”.

وتابع: ” ينبغي عليك الاعتذار فقط حين تفعل شيئًا خاطئًا عن قصد”.

ثم استدرك مؤكدا: “لقد خسرنا 5 ديربيات (متتالية) وسنحاول تقديم أداء أفضل (مستقبلا)”.

ويبدو بيولي مطالبا بسرعة بتعديل مسيرة ميلان الذي تنتظره مواجهة صعبة أمام نيوكاسل يونايتد الإنكليزي في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء.

ويحتل إنتر صدارة الترتيب بعد 4 جولات، بينما تراجع ميلان إلى المركز الثالث بعد الهزيمة الثقيلة.