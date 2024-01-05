ميلووكي يهزم سان أنطونيو في دوري السلة الأميركية

أحرز العملاق يانيس أنتيتوكومبو 44 نقطة ليقود فريقه ميلووكي باكس للفوز على مضيفه سان أنطونيو سبيرز 125-121 في مباراة مثيرة في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وسيطر أنتيتوكومبو أيضا على 14 كرة مرتدة بينما أضاف زميله داميان ليلارد 25 نقطة وقدم 10 تمريرات حاسمة لزملائه.

وأحرز أنتيتوكومبو وليلارد 25 من أخر 26 نقطة أحرزها فريقهما الذي أوقف بهذا الانتصار مسيرة هزائم استمرت في مباراتين متتاليتين.

وكان ديفن فاسيل أفضل مسجلي سان أنطونيو برصيد 34 نقطة‭ ‬بينما أضاف زميله فيكتور ويمبانياما 27 نقطة وسيطر على تسع كرات مرتدة في عيد ميلاده 20.

وفي المباراة الثانية التي أقيمت الليلة الماضية فاز دنفر ناجتس خارج ملعبه على جولدن ستيت وريورز 130-127.

أحرز نيكولا يوكيتش 34 نقطة للفريق الفائز بينما أضاف زميله آرون جوردون 30 نقطة.

وهذا هو الفوز الثامن لدنفر ناجتس في أخر تسع مباريات خاضها.

وسجل ستيفن كوري أعلى عدد من النقاط لجولدن ستيت وهو 30 نقطة وأضاف زميله كلاي تومسون 24 نقطة.