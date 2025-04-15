مينيان حارس ميلان يستأنف التدريبات بعد واقعة اصطدامه في لقاء أودينيزي

قال نادي ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إن حارس مرماه مايك مينيان جاهز لاستئناف التدريب خلال الأيام المقبلة بعد الاصطدام الذي تعرض له في مباراة أودينيزي يوم الجمعة الماضي.

وبدا أن الحارس الدولي الفرنسي فقد وعيه لفترة وجيزة وتم اخراجه على محفة بعد اصطدامه بزميله في الفريق أليكس خيمينيز خلال المباراة التي فاز فيها الفريق 4-صفر في أوديني.

وأضاف ميلان في بيان “خضع مايك مينيان اليوم لفحوصات طبية استبعدت أي مضاعفات. وفي الأيام المقبلة، سيتمكن مايك من استئناف التدريبات تدريجيا”.

ويستضيف ميلان، صاحب المركز التاسع في الترتيب، منافسه أتلانتا صاحب المركز الثالث يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري الإيطالي.