مينيان يعود إلى ميلان بعد ليلة بالمستشفى بعد الإصابة

قضى مايك مينيان حارس مرمى ميلان الليلة الماضية في المستشفى بعد خروجه على محفة بسبب اصطدامه مع زميله أليكس خيمينيز في الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بفوز فريقه 4-صفر على أودينيزي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أمس الجمعة.

وأكد النادي أن مينيان سيعود إلى ميلان اليوم السبت بعد أن قضى بعض الوقت تحت الملاحظة في المستشفى.

وكان ميلان متقدما 2-صفر عندما خرج مينيان من مرماه واصطدم بزميله خيمينيز أثناء محاولة التصدي للكرة في الدقيقة 51 مما تسبب في فقدان وعيه.

وأكمل خيمينيز، الذي تعرض أيضا لضربة قوية في الرأس، اللعب لكنه اضطر للخروج بعدها بحوالى 18 دقيقة.

وقال ماتيو جابيا مدافع ميلان للصحفيين بعد المباراة “مايك بخير لحسن الحظ. كلنا سألنا الطبيب عن حالته وطمأننا بالقول إنه في المستشفى لإجراء فحوص لكنه بخير. إنه قائد رائع”.