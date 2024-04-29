"مينيسوتا" يكتسح "صنز" بالجولة الأولى للأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة للمحترفين

سجل أنتوني إدواردز 40 نقطة بينها 31 في النصف الثاني ليقود مينيسوتا تيمبروولفز إلى التغلب على صاحب الضيافة فينيكس صنز 122-116 الليلة الماضية والفوز في أربع مباريات متتالية في الجولة الأولى من الأدوار الإقصائية بالقسم الغربي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وسجل إدواردز سبع رميات ثلاثية واستحوذ على تسع كرات مرتدة وقدم ست تمريرات حاسمة لزملائه.

وأضاف كارل أنتوني تاونز 28 نقطة واستحوذ على 10 كرات مرتدة ليفوز تيمبروولفز بجولة في الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ 20 عاما.

وفي الجولة الثانية من الأدوار الإقصائية سيلتقي تيمبروولفز مع دنفر ناجتس أو لوس أنجليس ليكرز.

وسجل ديفن بوكر أكبر عدد من النقاط في مسيرته خلال الإقصائيات وهو 49 نقطة لصالح صنز وأضاف زميله كيفن دورانت 33 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة وقدم خمس تمريرات حاسمة لزملائه.

وفي مواجهة أخرى سجل جالين برونسون 47 نقطة وهو أكبر عدد من النقاط في مسيرته خلال الأدوار الإقصائية وقدم 10 تمريرات حاسمة لزملائه ليفوز فريقه نيويورك نيكس على مضيفه فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 97-92 في المباراة الرابعة بين الفريقين في الجولة الأولى من الأدوار الإقصائية بالقسم الشرقي.

وبعد الفوز يتقدم نيكس 3-1 في النتيجة الإجمالية لهذا الدور التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وستقام المباراة الخامسة بين الفريقين غدا الثلاثاء في نيويورك.

وأحرز جويل إمبيد 27 نقطة لفيلادلفيا واستحوذ على 10 كرات مرتدة ومنع المنافس من التسديد مرتين. وسجل تريسي ماكسي 23 نقطة وأضاف كيلي أوبري 19 نقطة وتوبياس هاريس 10 نقاط.

وفي ثالث مباريات الليلة الماضية فاز إنديانا بيسرز على ضيفه ميلووكي باكس 126-113 في المباراة الرابعة بين الفريقين في الجولة الأولى من إقصائيات القسم الشرقي.

وسجل مايلز تيرنر لاعب بيسرز 29 نقطة لفريقه وأضاف زميله تريسي هاليبرتون 24 نقطة ليتقدم فريقهما 3-1 في النتيجة الإجمالية التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات قبل المباراة الخامسة بينهما غدا الثلاثاء في ميلووكي.

وسجل بروك لوبيز لاعب ميلووكي 27 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة وأضاف كريس ميدلتون 25 نقطة واستحوذ على 10 كرات مرتدة.

وخاض ميلووكي المباراة بدون نجميه داميان ليلارد وأفضل لاعب في الدوري مرتين يانيس أنتيتوكومبو للإصابة.

وفي رابع وآخر مباريات الليلة الماضية أحرز كل من بول جورج وجيمس هاردن 33 نقطة لصالح الفريق الزائر لوس أنجليس كليبرز الذي هزم دالاس مافريكس 116-111 في المباراة الرابعة بالجولة الأولى من إقصائيات القسم الغربي.

وسجل لوكا دونتشيتش 29 نقطة واستحوذ على 10 كرات مرتدة وقدم 10 تمريرات حاسمة لزملائه في مافريكس. وسجل كايري إيرفينج أكبر عدد من النقاط في المباراة بلغ 40 نقطة.

ويتعادل الفريقان 2-2 في النتيجة الإجمالية قبل المباراة الخامسة في لوس أنجليس الأربعاء المقبل.