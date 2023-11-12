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نابولي يخسر 1-صفر على أرضه أمام إمبولي

منذ 26 ثانية
من مباراة نابولي وإمبولي

من مباراة نابولي وإمبولي

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أحرز فيكتور كوفالينكو لاعب وسط إمبولي هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح فريقه الفوز 1-صفر على مضيفه نابولي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم (الأحد 12-11-2023) ليفقد حامل اللقب فرصة التقدم للمركز الثالث.

وسجل الأوكراني كوفالينكو هدف الفوز بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم البعيد وسكنت الشباك.

وأعتقد نابولي، الذي لا يزال يفتقد مهاجمه المصاب فيكتور أوسيمن، أنه سجل هدف التقدم عبر جيوفاني سيميوني في الدقيقة 27 لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

ويحتل نابولي، الذي تعادل 1-1 على ملعب أونيون برلين في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي، المركز الرابع برصيد 21 نقطة متأخرا بنقطتين عن ميلان الذي تعادل 2-2 على ملعب ليتشي أمس السبت ويتأخر بفارق ثماني نقاط عن يوفنتوس المتصدر.

ويستضيف إنتر ميلان صاحب المركز الثاني برصيد 28 نقطة فروزينوني الذي يقع في منتصف الجدول في وقت لاحق اليوم.

وفاز حامل اللقب على إمبولي 2-صفر مرتين الموسم الماضي.

وخرج إمبولي، الذي خسر ثماني من 12 مباراة في الدوري هذا الموسم، من منطقة الهبوط ليتقدم للمركز 17 بعشر نقاط.

    المصدر :
  • رويترز

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