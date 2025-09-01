نابولي يضم هويلوند من مانشستر يونايتد بعقد إعارة

قال نابولي حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إنه ضم المهاجم الدنمركي راسموس هويلوند من مانشستر يونايتد بعقد إعارة لموسم واحد، ليقلص بذلك الفريق مخاوفه بشأن خط الهجوم بعد إصابة روميلو لوكاكو.

وجاءت إصابة لوكاكو في الفخذ ليصبح لورنسو لوكا، المعار من أودينيزي، المهاجم الوحيد في تشكيلة المدرب أنطونيو كونتي.

ويتضمن عقد هويلوند التزاما مشروطا يقضي بضم اللاعب بعقد نهائي مقابل 44 مليون يورو (51.51 مليون دولار) في حال تأهل نابولي لدوري الأبطال.

وكان هويلوند (22 عاما) انضم إلى يونايتد قادما من أتلانتا عام 2023 مقابل نحو 70 مليون جنيه إسترليني لكنه واجه صعوبة في تحقيق ما كان متوقعا منه في أولد ترافورد وسجل 14 هدفا فقط خلال 62 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأنفق يونايتد نحو 200 مليون إسترليني على صفقات اللاعبين هذا الصيف، وعزز هجومه بضم بنيامين سيسكو وماتيوس كونيا وبرايان مبيومو، واستُبعد هويلوند من تشكيلة الفريق في آخر أربع مباريات.

ويسعى هويلوند لمضاهاة مستويات زميله السابق في يونايتد سكوت مكتوميناي مع نابولي، إذ لم يهدر أي وقت في وضع بصمته بعد انضمامه للفريق العام الماضي وأنهى موسمه الأول كأفضل لاعب في الدوري الإيطالي.