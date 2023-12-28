نابولي يعاني من غيابات عديدة قبل مواجهة مونزا

يفتقد نابولي جهود فيكتور أوسيمن وماتيو بوليتانو للإيقاف في مواجهة مونزا بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في ظل إصابات متزايدة تثير قلق المدرب والتر ماتساري.

وطُرد أوسيمن وبوليتانو في الخسارة 2-صفر أمام روما. وخرج ستانيسلاف لوبوتكا مصابا في تلك المباراة التي غاب عنها لاعب الوسط يسبر ليندستروم للإصابة. وتحوم شكوك حول مشاركة اللاعبين في مواجهة مونزا.

وأبلغ ماتساري مؤتمرا صحفيا الخميس “نحن في حالة طوارئ، حتى أنني أعددت قائمة”.

وقال “لوبوتكا هو الخيار الأول، إذا كان لائقا بدنيا فسيلعب. إذا لم يتمكن، فثقتي كبيرة في (ينس) كايوسته، الذي سيصبح قويا جدا. ليندستروم غير قادر على لعب 90 دقيقة حتى وإن كان سليما، لذا فإما يلعب أساسيا أو يشارك كبديل”.

وشارك المدافع البرازيلي ناتان بديلا في الدقائق الأخيرة في الخسارة أمام روما ورغم تعرضه لإصابة في الكتف، فإنه واصل اللعب بعد طرد اثنين من زملائه في الفريق.

وأكد ماتساري “أخبرني الطبيب بأن تعافيه سيستغرق شهرا ونصف، لذا فلن يعود في الوقت الراهن”.

كما أعلن المدرب إصابة دييجو ديمي ورغم توقيع إيليف إيلماس عقد مع رد بول لايزبيج أمس الأربعاء، فإن المدرب لا يتوقع الكثير من فترة الانتقالات المقبلة.

وأضاف “لا أتوقع ثورة لأنك لا تريد ذلك ولا يمكنك فعله في يناير. تعرف بصورة جيدة أنني أفضل أن يتحدث النادي عن فترة الانتقالات، أريد مساعدة اللاعبين على استعادة ثقة العام الماضي”.

ويحتل نابولي المركز السابع في الدوري برصيد 27 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف روما سادس الترتيب، بينما يأتي مونزا في المركز 11 برصيد 21 نقطة.