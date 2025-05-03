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نابولي يقترب من لقب الدوري بفوزه 1-صفر في ليتشي

منذ ساعة واحدة
لاعبو نادي نابولي

لاعبو نادي نابولي

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اقترب نابولي المتصدر خطوة جديدة نحو الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفوزه 1-صفر على مضيفه ليتشي المهدد بالهبوط اليوم السبت، ليتقدم الضيوف مؤقتا بفارق ست نقاط على إنتر ميلان منافسهم على اللقب.

وألغى الحكم هدفا مبكرا لنابولي عبر روميلو لوكاكو بداعي التسلل، وبعد توقف المباراة بسبب ألعاب نارية ألقيت على أرض الملعب، تقدم الضيوف في الدقيقة 24 عن طريق جياكومو راسبادوري من ركلة حرة من عند حدود منطقة الجزاء.

وكافح ليتشي بشدة من أجل إدراك التعادل لكن نابولي صمد ليحقق فوزه الرابع على التوالي. ومع تبقي ثلاث مباريات فقط على نهاية الموسم أحكم فريق المدرب أنطونيو كونتي قبضته على الصدارة وفرض المزيد من الضغط على إنتر ميلان حامل اللقب.

ورفع نابولي رصيده إلى 77 نقطة بينما يملك إنتر 71 نقطة قبل أن يستضيف هيلاس فيرونا في وقت لاحق اليوم. وظل ليتشي في المركز 17 متقدما بفارق نقطة واحدة ومركز واحد عن منطقة الهبوط.

    المصدر :
  • رويترز

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