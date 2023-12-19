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نابولي يودع كأس إيطاليا بعد خسارته 4-صفر أمام فروزينوني

منذ دقيقتين
آخر تحديث: 20 - ديسمبر - 2023 1:31 صباحًا
من مباراة نابولي وفروزينوني

من مباراة نابولي وفروزينوني

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ودع نابولي حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم مسابقة كأس إيطاليا من دور الستة عشر بعد الخسارة 4-صفر من ضيفه فروزينوني (الثلاثاء 19-12-2023).

ومنح هدفان متتاليان سجلهما إنزو بارانكيا وجوسيبي كاسو في الشوط الثاني التقدم لفروزينوني قبل أن يضمن هدفان آخران في الوقت المحتسب بدل الضائع مكانه في دور الثمانية.

وظن نابولي أنه افتتح التسجيل في نهاية الشوط الأول عن طريق المهاجم جيوفاني سيميوني لكن الهدف ألغي بسبب لمسة يد في بداية الهجمة.

وبينما عانى صاحب الأرض لصناعة فرص للتسجيل تقدم فروزينوني، الذي لعب في دور الستة عشر لأول مرة في تاريخه، بشكل مفاجئ في الدقيقة 65 بضربة رأس من بارانكيا بعد ركلة ركنية وضاعف كاسو النتيجة بعد خمس دقائق بعد مجهود فردي.

وسجل فروزينوني، الذي يحتل المركز 13 حاليا في الدوري، الهدف الثالث عن طريق وليد شديرة من ركلة جزاء بعد خطأ من جيوفاني دي لورينتسو على فرانشيسكو جيلي وضمن عبده هاروي الفوز للفريق الزائر في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وفاز نابولي في جميع مبارياته الست السابقة أمام فروزينوني في كل المسابقات.

    المصدر :
  • رويترز

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