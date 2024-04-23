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"ناجتس" يتقدم 2-صفر على "ليكرز" في الجولة الأولى بالأدوار الإقصائية في دوري كرة السلة الأمريكية

منذ 6 دقائق
كرة السلة الأمريكية

كرة السلة الأمريكية

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حول دنفر ناجتس تأخره بفارق 20 نقطة إلى انتصار على ضيفه لوس انجليس ليكرز 101-99 في المباراة الثانية بالجولة الأولى للأدوار الإقصائية بالقسم الغربي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الليلة الماضية.

وساهم جمال موراي في فوز ناجتس 2-صفر في المباراة الثانية من السلسلة التي تُحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

واستخلص ليبرون جيمس الكرة وأحرز سلة ساحقة ليقود لوس انجليس للتقدم 95-92 وأضاف مايكل بورتر جونيور رمية ثلاثية قبل 1:15 دقيقة على النهاية.

لكن موراي سجل من رميتين حرتين وبعدها أهدر جيمس رمية ثلاثية قبل 16.3 ثانية على النهاية لتبدأ يتألق موراي في الثواني الأخيرة.

وسجل نيكولا يوكيتش 27 نقطة واستحوذ على 20 كرة مرتدة وأرسل عشر تمريرات حاسمة لناجتس الذي تغلب على ليكرز في عشر مواجهات متتالية خلال الموسم الاعتيادي وما بعده مجتمعين.

    المصدر :
  • رويترز

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