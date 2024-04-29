نادال يقاتل قبل تجاوز كاتشين نحو الدور الرابع لبطولة مدريد للتنس

تجاوز رافائيل نادال التعثر في المجموعة الثانية ليفوز 6-1 و6-7 و6-3 على بيدرو كاتشين في الدور الثالث من بطولة مدريد المفتوحة للتنس اليوم الاثنين.

وتماسك نادال، الذي تجاوز الأسترالي أليكس دي مينو المصنف العاشر في الدور الثاني، بعدما واجه صعوبات أمام الأرجنتيني المصنف 91 على العالم والذي فاز بأول ألقابه الاحترافية في بطولة سويسرا المفتوحة في 2023.

وعانى كاتشين من ضربات نادال الأمامية القوية في المجموعة الأولى ليكسر الإسباني إرسال منافسه مرتين ويتقدم 5-1 قبل أن تتوقف المباراة مؤقتا بسبب شعور أحد المتفرجين بالإعياء.

ومع استئناف اللعب، تمكن نادال (37 عاما) والفائز ببطولة مدريد خمس مرات من كسر إرسال منافسه مرة أخرى ليفوز بالمجموعة.

وبدأ كاتشين المجموعة الثانية بصورة أفضل، وتقدم 4-1 بفضل بعض الضربات الخلفية الجيدة ورغم أن نادال كسر إرساله مرتين ليجعل النتيجة 5-5 إلا أن الأرجنتيني فاز بالمجموعة بعد شوط فاصل.

وتبادل اللاعبان كسر الإرسال مبكرا في المجموعة الثالثة لتصبح النتيجة 2-2، لكن نادال المدعوم من الجماهير كسر إرسال كاتشين مرتين ليحقق الفوز وسط تحية متواصلة من الجمهور.

ويلعب نادال أمام التشيكي يري ليهيتشكا في المباراة التالية بعدما تغلب 6-4 و7-6 على البرازيلي تياجو مونتيرو المتأهل من التصفيات ليبلغ الدور الرابع.