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"نادال" يودع بطولة مدريد للتنس بخسارة موجعة من "ليهتشكا"

منذ ساعة واحدة
لاعب التنس الإسباني رافايل نادال

لاعب التنس الإسباني رافايل نادال

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خسر رافائيل نادال، الحاصل على 22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى للتنس، أمام التشيكي ييري ليهتشكا 7-5 و6-4 في الدور الرابع لبطولة مدريد المفتوحة أمس الثلاثاء في آخر ظهور له في البطولة التي فاز بها خمس مرات.

وفي ما يزيد قليلا عن ساعتين، أحبط ليهتشكا آمال نادال في الوصول إلى دور الثمانية في بطولة للأساتذة من فئة ألف نقطة للمرة 100 بعد مسيرة خيالية في ثاني بطولة فقط يخوضها منذ يناير كانون الثاني الماضي بعدما كان اللاعب الإسباني يعاني من الإصابة.

وكان نادال قال إنه يتوقع الاعتزال بعد موسم 2024.

وقال اللاعب الإسباني (37 عاما) في مقابلة بالملعب “السعادة لا تسعني. كان أسبوعا خاصا جدا بالنسبة لي. كان إيجابيا للغاية في كل شيء.

“تمكنت من اللعب مرة أخرى في ملعب منحني الكثير. كانت المشاركة مشوبة بالعاطفة أيضا. كانت تجربة لا تُنسى. شكرا للجميع.

“كانت رحلة مذهلة وصعبة للغاية، لكن الحياة وجسدي يرسلان إشارات لي منذ فترة طويلة”.

ومنح المنظمون نادال هدية تذكارية ورفعوا لافتات في الملعب تشير لألقابه الخمسة في مدريد تكريما له.

    المصدر :
  • رويترز

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