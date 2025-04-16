نادي أونيون برلين يقدم إقامة ليلية في ملعبه لمشجعين محظوظين

سيقدم أونيون برلين المنافس في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم وأحد رعاة الفريق لمشجعي النادي فرصة المبيت في استاد آلتن فورستيري الخاص بالفريق قبل مباراتين على أرضه في وقت لاحق من هذا الموسم.

وتم تحويل الحاوية الموجودة بين أماكن الجماهير صاحبة الأرض وجماهير الفريق الزائر إلى غرفة نوم كاملة مع وجود سرير مزدوج وألحفة وأغطية وسائد عليها شعار الفريق ونوافذ كاملة ممتدة من الأرض حتى السقف تطل على الملعب.

يقدم النادي وراعيه (هوم.تو.جو) إقامة مجانية لشخصين في ليلتي جمعة منفصلتين، في 2 مايو و9 مايو آيار المقبل. وتشمل الإقامة أيضا جولة في الملعب وتذاكر لمباراة اليوم التالي على أرضه.

ويحق فقط لأعضاء النادي ترشيح أسمائهم للتاريخ الأول، وعليهم أيضا تقديم شرح موجز لسبب رغبتهم في المشاركة.

وسيتم اختيار الفائز من قبل مجموعة من مسؤولي أونيون برلين.

وسيكون الموعد الثاني مفتوحا لجميع مشجعي كرة القدم وسيتم اختيار الفائز من خلال التصويت عبر وسائل التواصل الاجتماعي.