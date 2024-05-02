نادي "رانس" الفرنسي ينفصل عن مدربه "ستيل" بالتراضي

قال نادي ستاد رانس المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم إنه انفصل عن مدربه ويل ستيل بالتراضي، اليوم الخميس2 أبريل/مايو 2024،

وأصبح ستيل أصغر مدرب في مسابقات الدوري الأوروبية الخمس الكبرى بعمر 30 عاما حين تولى تدريب رانس العام الماضي.

واضطر النادي لدفع غرامة قدرها 25 ألف يورو (26737 دولار) عن كل مباراة يقود فيها ستيل الفريق حتى بدأ دورة الحصول على رخصة التدريب الاحترافي من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا).

وخسر رانس، الذي حقق مسيرة من 19 مباراة دون هزيمة تحت قيادة ستيل الموسم الماضي، آخر ثلاث مباريات خاضها ومن بينها الخسارة 4-1 أمام كليرمو متذيل ترتيب الدوري الفرنسي يوم الأحد الماضي، ويحتل المركز 11 في الترتيب ولم يحقق أي انتصار منذ مارس آذار الماضي.

وقال جان-بيير كايو رئيس ستاد رانس في بيان “نحن فخورون بأننا ساهمنا في ظهور مدرب استطاع أن يفرض قناعاته وأسلوبه الخاص في اللعب”.

وقال ستيل، المولود في بلجيكا لأبوين إنجليزيين، إنه سيكون ممتنا إلى الأبد للجميع في رانس، وأضاف: “سأكون دائما الداعم الأول للفريق”.

ويحل رانس، الذي جمع 40 نقطة من 31 مباراة في الدوري الفرنسي، ضيفا على بريست ثالث الترتيب يوم 10 مايو آيار الجاري.

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