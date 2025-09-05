الجمعة 13 ربيع الأول 1447 ﻫ - 5 سبتمبر 2025 |
ناد إنجليزي من الدرجة السادسة يتعاقد مع مشجع خمسيني كحارس مرمى طوارئ

منذ 60 دقيقة
آخر تحديث: 5 - سبتمبر - 2025 10:09 مساءً
تيري دان حارس مرمى فريق دوركينغ واندرارز الجديد

سيظهر أحد مشجعي فريق دوركينغ واندرارز، يبلغ من العمر 54 عاما، لأول مرة كحارس مرمى للفريق المنتمي للدرجة السادسة الإنجليزي لكرة القدم غدا السبت بعد أن تعرض حارس المرمى الأساسي للنادي لإصابة في الطحال، مما تركهم بدون حارس بديل للمباراة التي ستقام في مطلع الأسبوع المقبل.

واعتزل تيري دان، الذي “صعد لدرجات أعلى في الدوري عدة مرات مع عدد من الأندية المحلية” بحسب واندررز، اللعب منذ 28 عاما.

لكن بعد استبعاد حارس المرمى هاريسون فولكس لمدة تصل إلى أربعة أسابيع، تم الآن اختيار دان لتشكيلة الفريق بعد فشلهم في تأمين بديل في الوقت المناسب لمباراة الدوري الوطني الجنوبي غدا السبت ضد إيه. إف.سي توتون.

قال دان في بيان “الوقوف في المرمى أشبه بركوب الدراجة، لا تنساه أبدا. ما زلت ألعب كرة القدم بانتظام. كمشجع لفريق واندرارز، لن يبذل أي شخص جهدا أكبر مني للحفاظ على نظافة شباكه يوم السبت”.

وذكر واندرارز، الذي يحتل المركز 11 في الترتيب، إنه سيتعاقد مع حارس مرمى جديد على سبيل الإعارة لمدة أربعة أسابيع بحلول يوم الاثنين، مما يمنح دان فرصة اللعب هذا الأسبوع.

وقال مارك وايت رئيس النادي ومدرب الفريق الأول “في عصر يقل فيه الشغف، فإن ما يفتقر إليه تيري من حيث القدرة على الحركة، سوف يعوضه بالروح والقلب”.

وأضاف “لمباراة واحدة، يتعين علينا أن نواصل العمل وفقا للمعطيات التي لدينا”.

    المصدر :
  • رويترز

