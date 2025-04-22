نانت يفرض التعادل 1-1 على سان جيرمان في الدوري

اكتفى باريس سان جيرمان بالتعادل 1-1 أمام مضيفه نانت اليوم الثلاثاء ليظل على المسار لأن يصبح أول فريق يفوز بدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم دون أي خسارة.

وفي شوط أول بطيء، تراجع نانت للدفاع معتمدا على الهجمات المرتدة لكن فيتينيا لاعب سان جيرمان سجل الهدف الأول من تسديدة منخفضة مستغلا تمريرة من لي كانج في الدقيقة 33.

وبدا نانت أكثر شراسة بعد الاستراحة وتألق جيانلويجي دوناروما حارس مرمى سان جيرمان في التصدي لمحاولة من جان تشارل كاستيليتو بعد مرور نحو ساعة من اللعب.

وأدرك دوجلاس أوجوستو التعادل أخيرا قبل سبع دقائق على نهاية الوقت الأصلي من تسديدة رائعة من حافة منطقة الجزاء.

وكاد جونسالو راموس أن يسجل هدف الفوز للفريق الضيف من ضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن الكرة ارتدت من العارضة.

ويتفوق سان جيرمان، الذي حسم اللقب هذا الشهر، بفارق 23 نقطة عن أولمبيك مرسيليا ثاني الترتيب بينما يحتل نانت المركز 14 برصيد 31 نقطة، بفارق أربع نقاط عن منطقة الهبوط.