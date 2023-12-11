نتفليكس تبث مباشرة مباراة بين نادال وألكاراز في مارس المقبل

أعلنت منصة نتفليكس الاثنين أنها ستبث مباشرة مواجهة بين رافائيل نادال الحاصل على 22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى وكارلوس ألكاراز المصنف الثاني عالميا بين لاعبي التنس المحترفين في الثالث من مارس أذار المقبل.

وهذه أحدث ثمرات توجه المنصة للبث الحي للأحداث الرياضية بعد بطولة جولف المشاهير التي أقيمت في نوفمبر\تشرين الثاني الماضي بمشاركة سائقين ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات ولاعبي جولف محترفين.

وتقام المواجهة بين نادال وألكاراز داخل ملعب ميشيلوب الترا في منتجع وكازينو خليج ماندالاي في لاس فيغاس.

وقالت المنصة إنها ستعلن في وقت لاحق عن مزيد من المباريات واللاعبين.

وسيكون بث المباراة باللغتين الإنجليزية والإسبانية. وتطرح التذاكر للبيع يوم الجمعة بأسعار تبدأ من 88 دولارا.

وقال نادال في بيان “أنا واثق أنها ستكون أمسية رائعة من التنس”.