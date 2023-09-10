الأحد 25 صفر 1445 ﻫ - 10 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نجاة لاعب برشلونة من زلزال المغرب

منذ ساعة واحدة
A A A
طباعة المقال

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إجلاء بعض لاعبي المنتخب تحت 23 عامًا من الفندق، خوفًا من تأثرهم بالزلزال الذي ضرب المغرب.

وأقام المنتخب البرازيلي تحت 23 عامًا معسكرًا تحضيريًا في مدينة فاس المغربية لمواجهة صاحب الأرض يوم الاثنين، ضمن استعدادات الفريقين لأولمبياد باريس 2024.

وكان ضمن بعثة المنتخب البرازيلي المهاجم فيتور روكي الذي وقع معه برشلونة الإسباني في الصيف الحالي على أن يلعب للفريق الكتالوني في كانون الثاني المقبل.

وجاء في بيان الاتحاد البرازيلي: “الاتحاد البرازيلي يقدم تعازيه للمغربيين بعد كارثة الزلزال. أعضاء اللجنة الفنية والرياضيون المتواجدون في المغرب لخوض وديتين قبل أولمبياد باريس يدعمون جميع المتأثرين بهذه الكارثة”.

وأضاف البيان: “الاتحاد البرازيلي يؤكد سلامة جميع أعضاء البعثة المتواجدة في المغرب في مدينة فاس والتي لم تتأثر بالزلزال، لكنهم شعروا بهزة أرضية، ولأسباب أمنية مكثوا جميعا بالقرب من حوض السباحة لمدة ساعة قبل أن يعودوا إلى غرفهم”.

    المزيد من رياضة

    إيطاليا ترسّخ عقدة مقدونيا
    البطل العالمي المغربي بدر هاري
    فيديو.. تضامناً مع ضحايا الزلزال بدر هاري ينسحب من المباراة
    ميسي يواصل التألق برفقة انتر ميامي
    إنتر ميامي يواصل انتصاراته في غياب ميسي

    الأكثر قراءة

    زلزال
    "موقع خطير جدًا".. خبير زلازل لبنانيّ يُحذّر من تحفيز الفوالق!
    الوميض الأزرق يظهر مجدداً قبيل زلزال المغرب
    فيديو غريب.. الوميض الأزرق يظهر مجدداً قبيل زلزال المغرب!
    رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي
    صورة.. كيف أصبح شكل رائد الفضاء الإماراتي بعد أيام من هبوطه على الأرض؟