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نجم التنس ديوكوفيتش يشارك بملكية نادٍ صاعد إلى الدرجة الثانية

منذ ساعة واحدة
نوفاك ديوكوفيتش

نوفاك ديوكوفيتش (رويترز)

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أعلن نادي لومان الصاعد حديثا لدوري الدرجة الثانية الفرنسي لكرة القدم اليوم الجمعة أن نجم التنس نوفاك ديوكوفيتش أصبح مالكا شريكا له، إلى جانب السائقين السابقين لسباقات فورمولا 1 للسيارات وهما فيليبي ماسا وكيفن ماجنوسن.

وتتولى المجموعة البرازيلية أوتفيلد، وهي تحالف دولي شارك في تأسيسه بيدرو أوليفيرا، قيادة هذا الاستثمار وتضم جورجيوس فرانجوليس الرئيس التنفيذي لعلامة الأغذية الصحية العالمية أوك‭ ‬بيري.

وقال النادي في بيان “ديوكوفيتش هو اللاعب الأكثر نجاحا في التاريخ والذي ستجلب قوته الذهنية ونهجه الفريد قيمة مضافة كبيرة.

“ماسا (الذي شارك في 15 موسما في فورمولا 1) وماجنوسن (10 مواسم)، سيساعدان في بناء الجسر بين كرة القدم ورياضة السيارات، وهي قوة مميزة لعلامة لومان التجارية”.

ويبدأ فريق لومان مشواره في دوري الدرجة الثانية يوم 9 أغسطس آب الجاري خارج أرضه أمام فريق جانجون.

    المصدر :
  • رويترز

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