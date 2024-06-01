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نجم ريال مدريد يتأخر في الوصول إلى لندن.. ما القصة؟

منذ 12 دقيقة
كارلو أنشيلوتي‭‭ ‬‬مدرب ريال مدريد

كارلو أنشيلوتي‭‭ ‬‬مدرب ريال مدريد

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قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا، لحق حارس مرمى ريال مدريد الأوكراني أندري لونين فريقه في لندن، وذلك على الرغم من عدم مشاركته كأساسي في المباراة المرتقبة.

وتألق لونين خلال الأدوار السابقة من البطولة، إلا أنه أصيب بوعكة صحية قبل أيام قليلة من النهائي.

حرمت الإصابة لونين من السفر مع زملائه إلى العاصمة البريطانية قبل يوم واحد من المباراة.

وبعد تأكيد مدرب الفريق كارلو أنشيلوتي أن لونين لن يشارك أساسيًا ضد دورتموند، جاء تأكيد وجوده في لندن لينضم إلى بقية زملائه، مما يشير إلى تواجده الداعم للفريق.

لن يكون لونين أساسيًا في المباراة المرتقبة، حيث من المتوقع أن يحل محله الحارس البلجيكي تيبو كورتوا العائد من الإصابة.

إلا أن لونين سيحصل على نصيبه من الثناء إذا فاز ريال مدريد بلقبه الخامس عشر في تاريخ البطولة.

وتألق لونين خلال البطولة وكان حاسمًا في الفوز بركلات الترجيح على مانشستر سيتي الإنجليزي في ربع النهائي.

    المصدر :
  • وكالات

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