الأثنين 12 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 25 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"نحن أعداء أنفسنا".. مدرب "تشيلسي" يُعلّق على الهزيمة أمام "ولفرهامبتون"

منذ ساعة واحدة
المدرب ماوريسيو بوكيتينو

المدرب ماوريسيو بوكيتينو

A A A
طباعة المقال

أعلن ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي، أنّ ‬فريقه يمكنه أن يلوم نفسه فقط على إهدار الفرص المبكرة خلال الهزيمة 2-1 على ملعب ولفرهامبتون واندرارز في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الأحد.

وبعد شوط أول سلبي، أهدر فيه رحيم سترلينغ فرصة ذهبية لوضع تشيلسي في المقدمة، سجل ماريو ليمينا هدفًا بضربة رأس إثر ركلة ركنية ليمنح ولفرهامبتون التقدم قبل أن يحسم مات دورتي الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وقال بوكيتينو للصحافيين: “لقد ارتكبنا خطأ، علينا أن نلوم أنفسنا. لهذا السبب لم نفز لأنه في الشوط الأول سنحت لنا عدة فرص للتسجيل. في الدوري الإنجليزي الممتاز إذا لم تكن حاسمًا بما يكفي عندما تتاح لك الفرص، فمن الممكن دائمًا أن تستقبل أهدافًا. لم نتنافس في الدقائق الخمس الأولى من الشوط الثاني واستقبلنا العديد من الركلات الركنية. في هذه اللحظات يتعلق الأمر بالمنافسة بشكل أفضل وأن تكون أقوى”.

أضاف: “أتفق مع أننا أعداء أنفسنا. لا أريد أن أسحب الأفضلية من ولفرهامبتون. لقد سجلوا وقاموا بعملهم. لكن في الشوط الأول كنا الفريق الأفضل. وبسبب الافتقار للقدرة على التسجيل لم نفز بالمباراة”.

هذا ويستضيف تشيلسي، صاحب المركز العاشر، كريستال بالاس بعد غد الأربعاء قبل أن يسافر إلى لوتون تاون يوم السبت المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

مانشستر يونايتد
راتكليف يستحوذ على حصة أقلية في مانشستر يونايتد
علم نادي تشيلسي
عشية عيد الميلاد.. ولفرهامبتون يهزم تشيلسي 2-1
فريق ليفربول- رويترز
فيديو.. "لمسة يد فاضحة" وقرار يغضب جماهير ليفربول

الأكثر قراءة

الحدود اللبنانية الجنوبية (أ ب)
غارات عنيفة على جنوب لبنان.. والعدو يُخلي مستوطنة حدوديّة "بشكل فوري"!
عناصر تابعين لحزب الله
قيادي في حزب الله يكشف: هذا ما سألناه لحماس منذ اليوم الأول للحرب!
تشين ألموغ غولدشتاين كانت محتجزة في غزة مع 3 من أبنائها (مواقع التواصل)
غزة تحت النار
تصريحات صادمة لأسيرة سابقة في غزة.. هكذا تصرف معنا مقاتلو القسام!