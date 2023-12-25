"نحن أعداء أنفسنا".. مدرب "تشيلسي" يُعلّق على الهزيمة أمام "ولفرهامبتون"

أعلن ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي، أنّ ‬فريقه يمكنه أن يلوم نفسه فقط على إهدار الفرص المبكرة خلال الهزيمة 2-1 على ملعب ولفرهامبتون واندرارز في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الأحد.

وبعد شوط أول سلبي، أهدر فيه رحيم سترلينغ فرصة ذهبية لوضع تشيلسي في المقدمة، سجل ماريو ليمينا هدفًا بضربة رأس إثر ركلة ركنية ليمنح ولفرهامبتون التقدم قبل أن يحسم مات دورتي الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وقال بوكيتينو للصحافيين: “لقد ارتكبنا خطأ، علينا أن نلوم أنفسنا. لهذا السبب لم نفز لأنه في الشوط الأول سنحت لنا عدة فرص للتسجيل. في الدوري الإنجليزي الممتاز إذا لم تكن حاسمًا بما يكفي عندما تتاح لك الفرص، فمن الممكن دائمًا أن تستقبل أهدافًا. لم نتنافس في الدقائق الخمس الأولى من الشوط الثاني واستقبلنا العديد من الركلات الركنية. في هذه اللحظات يتعلق الأمر بالمنافسة بشكل أفضل وأن تكون أقوى”.

أضاف: “أتفق مع أننا أعداء أنفسنا. لا أريد أن أسحب الأفضلية من ولفرهامبتون. لقد سجلوا وقاموا بعملهم. لكن في الشوط الأول كنا الفريق الأفضل. وبسبب الافتقار للقدرة على التسجيل لم نفز بالمباراة”.

هذا ويستضيف تشيلسي، صاحب المركز العاشر، كريستال بالاس بعد غد الأربعاء قبل أن يسافر إلى لوتون تاون يوم السبت المقبل.