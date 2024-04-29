نزال تايسون ضد بول سيتحول لمواجهة رسمية مدرجة في سجلات الملاكمة

قال مروج نزال أسطورة الملاكمة مايك تايسون أمام جيك بول إن النزال الذي سيقام يوم 20 يوليو تموز المقبل بولاية تكساس سيكون رسميا وسيسكون ضمن سجلات الثنائي.

وسيقام النزال بين تايسون، أحد أكثر النجوم إثارة لرهبة منافسيهم في تاريخ الرياضة، وبول صانع المحتوى السابق عبر يوتيوب الذي أصبح ملاكما، في ملعب (إيه.تي.أند.تي) في أرلينجتون، الذي يسع 80 ألف متفرج، وسيتم بثه عبر منصة نتفليكس.

وسيكون عمر الرجل الحديدي مايك تايسون 58 عاما عندما يدخل الحلبة للمرة الأولى منذ مباراته الاستعراضية في نوفمبر تشرين الثاني 2020 ضد روي جونز جونيور، والتي انتهت بالتعادل.

ولا يوجد عادة لجنة حكام في المباريات الاستعراضية ولا يمكن الفوز بها إلا بالضربة القاضية مما يعني أن هناك احتمالية أكبر للتعادل.

ووفقا لشبكة (إي.إس.بي.إن)، فإن فارق العمر بين الرجلين الذي يصل إلى 31 عاما هو الأكبر في تاريخ ملاكمة المحترفين.

وقال ناكيسا بيداريان، الذي أسس مع بول شركة موست فاليبول بروموشنز (إم.في.بي) للترويج للنزالات “وقع مايك تايسون وجيك بول على عقد النزال مع الرغبة في القيام بذلك في نزال احترافي يسفر عن نتيجة.

“عملت الشركة على مدى الأسابيع الستة الماضية مع الشركاء على تلبية متطلبات إدارة التراخيص واللوائح في تكساس لتصبح المباراة رسمية، ونحن ممتنون للوصول إلى هذه النقطة”.