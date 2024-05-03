نصيحة من غوارديولا للاعبي مانشستر سيتي.. "استفيدوا من خبرتي"

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي (الجمعة 3-5-2024) إن فريقه يجب أن يستفيد من خبرته في المباريات الأربع المتبقية للتفوق على أرسنال في أشرس سباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم منذ سنوات.

ويستضيف فريق المدرب غوارديولا، الذي يتأخر بنقطة واحدة عن أرسنال المتصدر وله مباراة مؤجلة، ولفرهامبتون واندرارز غدا السبت بعد أن يستضيف أرسنال فريق بورنموث.

وبعد فوزه بخمسة ألقاب للدوري مع سيتي، بما في ذلك آخر ثلاثة ألقاب على التوالي، سُئل غوارديولا عما إذا كانت خبرته تمثل ميزة في معركته مع أرسنال الذي لم يفز باللقب منذ 20 عاما.

وقال غوارديولا للصحفيين “أود أن أقول نعم، لكني لا أدري.

“علينا أن نثبت ذلك غدا ضد ولفرهامبتون وفي المباريات المقبلة. نعلم أنه يتعين علينا الحصول على جميع النقاط 12 وإلا فسيكون الأمر صعبا لأن أرسنال قوي جدا ويلعب بثبات مستوى.

“من الصعب أن نعتقد أنهم سيهدرون النقاط، الوضع بالغ التعقيد”.

وسيكون الحارس إيدرسون والمدافع روبن دياز ولاعب الوسط فيل فودن متاحين أمام ولفرهامبتون بعد تعافيهم من إصابات.

وحصل فودن (23 عاما) على جائزة أفضل لاعب في استفتاء اتحاد كتاب كرة القدم هذا العام.

وقال غوارديولا “لقد كان جيدا حقا.

“تأثيره في الثلث الأخير من الملعب جيد جدا وكذلك أخلاقيات العمل لديه. في كل عام، نظرا لعدد المباريات والدقائق التي يلعبها، فإنه يصبح أكثر نضجا”.

وأضاف “بات يفهم اللعبة بشكل أفضل الآن ولكن عليه أن يستمر في التحسن، فهو لا يزال شابا”.

وتعرض غوارديولا لانتقادات لعدم منح فودن الوقت الكافي للعب في المواسم السابقة.

وأضاف “كان يلعب ضمن تشكيلة فازت بعدة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز.

“وكان يلعب في المراحل النهائية للعديد من المسابقات. ليس من السهل اللعب (في هذا الفريق) الذي يتطلب الكثير من الجهد. يمكنك دائما التحسن حتى التقاعد أو الوفاة، يمكنك التحسن”.