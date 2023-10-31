نكسة لـ "محمد صلاح" في ترتيب أفضل لاعبي العالم!

أصيب نجم نادي ليفربول المصري محمد صلاح، بخيبة أمل جراء تراجع تصنيفه من الخامس إلى الـ 11 وفق ترتيب أفضل لاعبي العالم في القائمة المقدمة من مجلة “فرانس فوتبول” الشهيرة.

وكان صلاح في المركز الخامس في ترتيب أفضل لاعبي العالم العام الماضي، إلا أنه حل في المركز الـ11 هذا العام وهو أسوأ مركز يحققه منذ انضمامه إلى ليفربول الإنجليزي صيف 2017.

وكما كان متوقعاً فقد فاز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الثامنة.

وبهذا الإنجاز يكون ميسي قد احتل مركزا بين الثلاثة الأوائل 14 مرة إجمالا وهو رقم قياسي، كما أنه احتل المركز الثاني في خمس مناسبات.

وجاء في المركز 25 غفارديول المنتقل حديثًا لمانشستر سيتي، وسبقه بوكايو سامام وأندريه أونانا وكيم مين جاي، وحصل نجم ريال مدريد الحالي وبوروسيا دورتموند السابق بيلينغهام على المركز 18، وجاء هاري كين في المركز 19، وخلفه الثنائي لاوتارو مارتينيز وأنطوان غريزمان.

أما نجم الاتحاد السعودي الحالي وريال مدريد السابق، والفائز بالنسخة السابقة من الكرة الذهبية كريم بنزيمه، فجاء في المركز 16، وخلفه خفيتشا كفاراتسخيليا.

وحصل النجم المغربي ياسين بونو على المركز الثالث عشر في الترتيب، وجاء خلفه متوسط ميدان برشلونة الحالي والسيتي السابق غوندوغان.

النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول جاء في المركز 11 في ترتيب الكرة الذهبية 2023، فيما حصل روبرت ليفاندوفسكي على المركز 12.