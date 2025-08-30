نكوكو ينضم إلى ميلان حتى 2030

أعلن ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم السبت تعاقده مع المهاجم كريستوفر نكونكو قادما من تشيلسي الإنجليزي.

وقال النادي عبر موقعه الإلكتروني “وقع المهاجم الفرنسي عقدا مع النادي حتى 30 يونيو 2030”. ولم يذكر أي تفاصيل بشأن القيمة المالية للصفقة.

نشأ نكونكو (27 عاما) في أكاديمية باريس سان جيرمان وكان أول ظهور له مع الفريق الأول في عام 2015. وشارك معه في 78 مباراة وسجل 11 هدفا وفاز بثلاثة ألقاب في الدوري الفرنسي ولقبين في كأس فرنسا وثلاثة ألقاب في كأس السوبر الفرنسي.

وانتقل نكوكو إلى رازن بال شبورت لايبزيج في صيف 2019 وفاز معه بكأس ألمانيا مرتين ولقب هداف الدوري في موسم 2022-2023.

وانضم إلى صفوف تشيلسي في 2023 إذ شارك في 62 مباراة وسجل 18 هدفا وفاز بدوري المؤتمر وكأس العالم للأندية 2025.

وكانت أولى مشاركات نكوكو مع منتخب فرنسا في مارس\آذار 2022 إذ خاض 14 مباراة وسجل هدفا واحدا.