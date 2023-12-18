الأثنين 5 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 18 ديسمبر 2023 |
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نهاية عام حزينة لميلان

منذ 49 دقيقة
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سيفتقد ميلان لاعب وسطه تومازو بوبيغا ومهاجمه السويسري نواه أوكافور، بعد إصابتهما أمام مونتسا (0-3)، وذلك في المرحلتين 17 و18 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بحسب ما أعلن.

واستبدل بوبيغا الأحد بعد اصابته بوركه الأيسر، بقلب الدفاع الصربي الشاب يان-كارلو سيميتش (18 عاماً)، الذي هزّ الشباك في مباراته الأولى مع الفريق اللومباردي.

شرح ثالث ترتيب الدوري (سيري أ)، الذي يبتعد 9 نقاط عن جاره المتألق إنتر المتصدر “تتطلب هذه الاصابة فحوصاً جديدة في غضون أسبوع، قبل اتخاذ قرار حيال العلاج الأفضل”.

من جهته، أصيب أوكافور بفخذه الأيسر خلال احتفاله بهدفه و”سيخضع لفحوص جديدة في غضون أسبوع”.

وبحسب الصحف الإيطالية، تعرض ميلان للاصابتين الرقم 28 و29 هذا الموسم الذي عانى فيه المدرب ستيفانو بيولي لايجاد تشكيلة تنافس إنتر ويوفنتوس على صدارة الدوري.

ويخوض ميلان مبارتين قبل نهاية السنة، الجمعة ضد ساليرنيتانا وفي 30 كانون الأول (ديسمبر) أمام ضيفه ساسوولو.

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