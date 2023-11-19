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نوتنغهام بانثرز يكرم لاعبه الراحل جونسون

منذ 22 دقيقة
كرة القدم - تعبيرية

كرة القدم - تعبيرية

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نظم نادي نوتنغهام بانثرز المنافس في دوري هوكي الجليد البريطاني الأول مباراة تذكارية أمس السبت 18\11\2023 تكريما للاعبه الراحل أدم جونسون وتخليدا لذكراه في أول نشاط للفريق منذ رحيل لاعبه المفاجيء.

وتوفي جونسون (29 عاما) في أكتوبر تشرين\الأول الماضي بعد إصابته بجروح خطيرة خلال مباراة في مواجهة شيفيلد ستيلرز في ملعب الأخير.

وتعرض جونسون لإصابة كبيرة في الرقبة نتيجة الاصطدام بحذاء لاعب منافس بينما وصف ناديه ذلك بأنه “حادث غريب.”

وتوفي اللاعب الأمريكي الذي انضم إلى بانثرز في أغسطس\آب الماضي في المستشفى في وقت لاحق بينما ألغيت المباراة.

وسبق لجونسون اللعب في ألمانيا والسويد وفي دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية.

وخاض بانثرز مباراته الأولى منذ وفاة جونسون في مواجهة مانشستر ستورم أمس السبت 18\11\2023 أمام مدرجات مليئة بالمشجعين.

وارتدى اللاعبون ملابس تحمل صور اللاعب الراحل وعبارات تشيد به بينما ردد الجمهور اسم جونسون.

وبعد مرور 47 دقيقة من عمر المباراة صفق الحضور لمدة دقيقة تكريما للاعب الذي كان يرتدي القميص رقم 47.

وبعد الوفاة وضع مشجعون محليون باقات الزهور خارج ملعب بانثرز تكريما لجونسون لاعب بيتسبرج بنجوينز السابق.

وقات الشرطة البريطانية الأسبوع الماضي إنها اعتقلت رجلا بشبهة القتل الخطأ بعد وفاة جونسون.

    المصدر :
  • رويترز

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