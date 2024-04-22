نوتنغهام يطلب نشر محادثات حكام الفيديو إثر هزيمة مثيرة للجدل أمام إيفرتون

أعلن نوتنغهام فورست الاثنين أنه قدم طلبا رسميا إلى لجنة الحكام المحترفين في إنجلترا لنشر تسجيلات المحادثات بين الحكام خلال هزيمة الفريق 2-صفر أمام إيفرتون في الدوري الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد أن شهدت المباراة رفض احتساب ثلاث ركلات جزاء طالب بها نوتنجهام.

وسيطرت حالة من الغضب على نوتنغهام ، الذي يكافح لتفادي الهبوط، بعد حرمانه من ثلاث ركلات جزاء في المباراة التي أقيمت على ملعب جوديسون بارك أمس الأحد، وتعلقت الحالات الثلاث باللاعب آشلي يانج مدافع إيفرتون، إذ اصطدم بقدم جيوفاني رينا في المرة الأولى، وتلتها مطالبة بلمسة يد ثم عرقلة كالوم هودسون-أودوي داخل منطقة الجزاء.

وأصدر نوتنغهام بيانا شديد اللهجة عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر، عقب المباراة مباشرة، اتهم فيه حكم تقنية الفيديو المساعد ستيوارت أتويل بأنه مشجع لفريق لوتون تاون.

وكان نوتنغهام قد خضع لعقوبة خصم أربع نقاط من رصيده بسبب مخالفات مالية، ويحتل المركز 17 في الدوري برصيد 26 نقطة وبفارق أربع نقاط خلف إيفرتون صاحب المركز 16 والذي لعب مباراة أقل، بينما يحتل لوتون المركز 18 بفارق نقطة واحدة خلف فورست.

وقال نوتنغهام في بيان ” نوتنغهام قدم اليوم طلبا رسميا إلى لجنة الحكام المحترفين في إنجلترا بأن تكشف للجماهير التسجيلات الصوتية للمحادثات بين الحكام خلال مباراة أمس أمام إيفرتون في جوديسون بارك.

“النادي طلب نشر تسجيلات المحادثات الخاصة بثلاث حوادث رئيسية في المباراة، تدخل آشلي يانج مع جيوفاني رينا (في الدقيقة 24) ولمسة يد آشلي يانج (الدقيقة 44) وتدخل آشلي يانج مع كالوم هودسون-أودوي (في الدقيقة 56).

“نحن ندافع بقوة عن تمكين المجتمع الأكبر لكرة القدم والمشجعين من الوصول إلى التسجيلات الصوتية والنصوص من أجل الشفافية التامة، وهو ما يضمن أن النزاهة قائمة في رياضتنا”.

ويتأهب فورست لمباراته أمام ضيفه مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل.