نوريس أول المنطلقين في سباق بلجيكا ومكلارين يهيمن على الصف الأول

تفوق لاندو نوريس سائق مكلارين على زميله أوسكار بياستري متصدر بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات لينتزع مركز أول المنطلقين في جائزة بلجيكا الكبرى اليوم السبت.

قطع السائق البريطاني حلبة سبا-فرانكورشان في أفضل زمن قدره دقيقة واحدة و40.562 ثانية بينما كان بياستري أبطأ منه بواقع 0.085 ثانية فقط. ويسعى نوريس لتحقيق فوزه الثالث على التوالي في سباق الغد.

وسينطلق شارل لوكلير سائق فيراري من المركز الثالث بينما تأهل ماكس فرستابن سائق رد بول وبطل العالم الفائز بسباق السرعة في وقت سابق اليوم من المركز الرابع.

ويتفوق بياستري على نوريس بتسع نقاط قبل خوض السباق 13 لهذا الموسم المؤلف من 24 سباقا.

وقال نوريس الذي حل ثالثا في سباق السرعة بينما جاء بياستري في المركز الثاني “السيارة رائعة في هذا السباق حتى الآن وأوسكار يقوم بعمل رائع. ندفع بعضنا البعض كثيرا”.

وأضاف “تقف على نقاط قوتك وضعفك. نتعلم من بعضنا البعض بسرعة. إنها معركة شرسة في الوقت الحالي”.

كان نوريس الأسرع في الجزء الأول من التجارب التأهيلية وكان بياستري في المركز الثاني وتبدلت المراكز في الجزء الثاني قبل أن يتصدر البريطاني التجارب.

وقال بياستري “شعرت بأن السيارة كانت جيدة جدا مرة أخرى وحسمت تفاصيل صغيرة الأمور. ليس مركزا سيئا للانطلاق”.

وخلف الأربعة الأوائل، تأهل أليكس ألبون خامسا لفريق وليامز بينما حل جورج راسل سادسا لفريق مرسيدس متقدما على يوكي تسونودا سائق رد بول.

وجاء إسحاق حجار وليام لاوسون في المركزين الثامن والتاسع لفريق ريسنج بولز بينما أكمل البرازيلي الصاعد جابرييل بورتوليتو سائق ساوبر المراكز العشرة الأولى.

وفشل لويس هاميلتون سائق فيراري، الفائز العام الماضي مع مرسيدس، في اجتياز المرحلة الأولى بعد حذف أفضل لفة له لتجاوزه حدود المسار.

وسينطلق بطل العالم سبع مرات، الذي لم يصعد بعد على منصة التتويج منذ انتقاله إلى فيراري في نهاية الموسم الماضي، من المركز 16.