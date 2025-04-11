نوريس سائق مكلارين الأسرع في التجارب الأولى بالبحرين

وضع لاندو نوريس متصدر بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات فريقه مكلارين في صدارة تجارب سباق جائزة البحرين الكبرى اليوم الجمعة في حصة أولى شهدت مشاركة العديد من السائقين الشبان لاكتساب الخبرة.

وسجل السائق البريطاني أسرع زمن للفة على حلبة الصخير بلغ دقيقة واحدة و33.204 ثانية متفوقا بفارق 0.238 ثانية على بيير جاسلي سائق ألبين، بينما جاء لويس هاميلتون سائق فيراري في المركز الثالث بعد استخدامه الإطارات اللينة.

وغاب ماكس فرستابن سائق رد بول، أقرب منافس لنوريس على اللقب ويتأخر عنه بفارق نقطة واحدة بعد ثلاثة سباقات، عن التجارب التي جرت في حرارة بلغت 35 درجة مئوية بعد ظهر اليوم بينما منح الفريق السائق الياباني الشاب أيومو إيواسا الفرصة لقيادة السيارة.

وكان إيواسا بين العديد من الأسماء الأقل شهرة التي شاركت في حصة التجارب بينما سيقام السباق مساء بعد غد الأحد في درجة حرارة أقل، وذلك ضمن الالتزام بمنح السائقين الشبان وقتا على الحلبة.

وتولى لوك براوننج قيادة سيارة فريق وليامز الخاصة بكارلوس ساينز، وكان في المركز 13، بينما كان دينو بيجانوفيتش (المركز 14) خلف عجلة قيادة سيارة شارل لوكلير سائق فيراري واحتل فيليبي دروجوفيتشي (المركز 16) بعد مشاركته بدلا من فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن.

وحل ريو هيراكاوا (المركز 17) محل الشاب أوليفر بيرمان في فريق هاس بينما تولى فريد فيستي (المركز 18) قيادة سيارة مرسيدس الخاصة بجورج راسل.

واحتل أندريا كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس، (18 عاما) فقط لكنه يقود سيارة مرسيدس إلى جوار راسل، المركز الأخير بعد الإبلاغ عن فقدان سيارته الطاقة في وقت مبكر والعودة إلى المرآب لإصلاحها.

وكاد أليكس ألبون سائق وليامز، صاحب المركز الرابع، أن يصطدم ببراوننج على الحلبة بعد سوء تفاهم بينما كان الأخير في لفة سريعة وكان الأول أبطأ منه فيما يحقق مراقبو السباق في الأمر.