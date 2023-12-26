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نونيز يهز الشباك في فوز ليفربول على بيرنلي

منذ 39 ثانية
فريق ليفربول- رويترز

فريق ليفربول- رويترز

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عاد ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفضل أول هدف لداروين نونيز في الدوري منذ نحو شهرين ليساعده على الفوز 2-صفر على مضيفه بيرنلي المتعثر اليوم الثلاثاء.

ومنح هدف نونيز في الدقيقة السادسة ليفربول بداية رائعة على ملعب تيرف مور لكن فريق المدرب يورجن كلوب لم يتمكن من قتل المباراة.

وتصدت العارضة لمحاولة من محمد صلاح وألغى الحكم هدفين لكودي جاكبو وهارفي إليوت وتماسك بيرنلي قبل أن يحسم ديوجو جوتا الفوز في الدقيقة 90 ليحصد النقاط الثلاث.

وأتيحت لبيرنلي صاحب المركز 19 بعض الفرص خاصة في الشوط الثاني وكاد أن يدرك التعادل عندما ذهبت تسديدة جاكوب برون لارسن بعيدا عن القائم. وبعد أن حقق أول فوز في ثلاث مباريات بالدوري تفوق ليفربول على أرسنال حيث وصل إلى نقطة منتصف الموسم برصيد 42 نقطة.

ويستضيف أرسنال، الذي يملك 40 نقطة، منافسه وست هام يونايتد بعد غد الخميس.

    المصدر :
  • رويترز

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