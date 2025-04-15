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نوير يغيب عن مباراة بايرن أمام إنتر في دوري أبطال أوروبا

منذ 11 دقيقة
شعار فريق بايرن ميونيخ

شعار فريق بايرن ميونيخ

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أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني الثلاثاء غياب حارس مرماه المصاب مانويل نوير عن مباراة إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام إنتر ميلان الإيطالي غدا الأربعاء بعد فشله في التعافي في الوقت الملائم للمشاركة.

ويعد نوير، الذي سيسافر مع الفريق إلى إيطاليا في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، واحدا من بين العديد من لاعبي بايرن الذين سيغيبون عن المباراة بسبب الإصابة، إلى جانب لاعب الوسط المهاجم جمال موسيالا والمدافعين ألفونسو ديفيز وهيروكي إيتو وغيرهم.

وقال بايرن في بيان “مانويل نوير لن يشارك بسبب الإصابة لكنه سيسافر مع الفريق إلى ميلانو لمؤازرته”.

ويغيب نوير (39 عاما) عن الملاعب منذ أكثر من شهر بسبب إصابة في ربلة الساق لكن كانت هناك آمال في تعافيه قبل مباراة الإياب بعد خسارة بايرن 2-1 على أرضه أمام إنتر ميلان في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي.

وسيواجه الفريق الفائز من تلك المواجهة برشلونة أو بروسيا دورتموند في قبل النهائي.

ويحتل بايرن ميونيخ أيضا صدارة الدوري الألماني، بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه، ويتبقى له خمس مباريات.

    المصدر :
  • رويترز

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