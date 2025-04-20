الأحد 22 شوال 1446 ﻫ - 20 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نيتو يقود تشيلسي للفوز على فولهام والحفاظ على أمل التأهل لدوري الأبطال

منذ 10 دقائق
الدوري الإنجليزي الممتاز - فولهام × تشيلسي - رويترز

الدوري الإنجليزي الممتاز - فولهام × تشيلسي - رويترز

A A A
طباعة المقال

سجل بيدرو نيتو هدفا في الوقت بدل الضائع ليقود تشيلسي لفوز صعب 2-1 على مضيفه فولهام على ملعب كرافن كوتيدج اليوم الأحد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وينعش آمال الفريق في إنهاء الموسم ضمن المراكز الخمسة الأولى والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

وصعد تشيلسي للمركز الخامس رافعا رصيده إلى 57 نقطة، متساويا مع نوتنجهام فورست الذي يحل ضيفا على توتنهام هوتسبير غدا الاثنين. بينما ظل فولهام في المركز التاسع برصيد 48 نقطة.

وافتتح فولهام التسجيل بعد 20 دقيقة من عمر الشوط الأول عندما فقط ريس جيمس قائد تشيلسي الكرة بسهولة لصالح رايان سيسينيون الذي مررها إلى أليكس إيوبي ليطلق تسديدة منخفضة من حدود منطقة الجزاء أسكن بها الكرة في الزاوية السفلى من المرمى.

وكثف تشيلسي ضغطه في الشوط الثاني وأدرك البديل تيريك جورج التعادل بتسديدة من حدود منطقة الجزاء، قبل أن يلتف الجناح نيتو بجسده ويطلق تسديدة لا تُصد مسجلا هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع وسط احتفالات صاخبة من جماهير الفريق الضيف.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

الدوري الإنجليزي الممتاز - إبسويتش تاون ضد أرسنال - رويترز
أرسنال يهزم إبسويتش ويؤجل تتويج ليفربول بالدوري
الدوري الإنجليزي الممتاز - مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون واندررز
موسم يونايتد الكارثي يتواصل بهزيمة أخرى أمام ولفرهامبتون
الألماني ألكسندر زفيريف
زفيريف يحتفل بعيد ميلاده بإحراز لقب ميونيخ للتنس للمرة الثالثة

الأكثر قراءة

الشمس - تعبيرية
علماء يحذرون: عاصفة شمسية قد تشل الكهرباء والإنترنت وتقطع المياه عن العالم
الفنان كريم محمود عبد العزيز مع الراحل سليمان عيد
صور.. كريم محمود عبد العزيز في وداع سليمان عيد ومشهد "لن يُنسى"
من الغارات الاسرائيلية على الجنوب
الحرب على لبنان
مسؤول أمني إسرائيلي: اليوم مهم جدا على صعيد الهجمات في لبنان!