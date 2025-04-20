نيتو يقود تشيلسي للفوز على فولهام والحفاظ على أمل التأهل لدوري الأبطال

سجل بيدرو نيتو هدفا في الوقت بدل الضائع ليقود تشيلسي لفوز صعب 2-1 على مضيفه فولهام على ملعب كرافن كوتيدج اليوم الأحد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وينعش آمال الفريق في إنهاء الموسم ضمن المراكز الخمسة الأولى والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

وصعد تشيلسي للمركز الخامس رافعا رصيده إلى 57 نقطة، متساويا مع نوتنجهام فورست الذي يحل ضيفا على توتنهام هوتسبير غدا الاثنين. بينما ظل فولهام في المركز التاسع برصيد 48 نقطة.

وافتتح فولهام التسجيل بعد 20 دقيقة من عمر الشوط الأول عندما فقط ريس جيمس قائد تشيلسي الكرة بسهولة لصالح رايان سيسينيون الذي مررها إلى أليكس إيوبي ليطلق تسديدة منخفضة من حدود منطقة الجزاء أسكن بها الكرة في الزاوية السفلى من المرمى.

وكثف تشيلسي ضغطه في الشوط الثاني وأدرك البديل تيريك جورج التعادل بتسديدة من حدود منطقة الجزاء، قبل أن يلتف الجناح نيتو بجسده ويطلق تسديدة لا تُصد مسجلا هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع وسط احتفالات صاخبة من جماهير الفريق الضيف.