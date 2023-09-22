نيس يقتنص فوزا متأخرا على موناكو ويتصدر الدوري الفرنسي

منح هدف جيريمي بوجا في اللحظات الأخيرة فوزا مثيرا لنيس 1-صفر على مضيفه موناكو ليتصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم (الجمعة 22-9-2023).

ورفع نيس رصيده إلى 12 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة عن موناكو ويمكن أن يتصدر ستاد بريست المسابقة بعشر نقاط في حال فوزه على أولمبيك ليون اليوم السبت.

وحسم بوجا القادم من ساحل العاج الفوز لفريق نيس في الدقيقة الأخيرة بعدما مر من عدة مدافعين قبل أن يُطلق تسديدة منخفضة في شباك الحارس فيليب كون.

وأهدر أصحاب الأرض فرصة ذهبية للتقدم مبكرا عندما تصدى حارس مرمى نيس مارتشين بوكا لركلة جزاء من فولارين بالوجون في الدقيقة 11.

وفشل موناكو في استغلال فرصة بارزة اخرى لهز الشباك، حيث خاض بالوجون ليلة لا تُنسى عندما أهدر ركلة جزاء ثانية في المباراة في الدقيقة 55.

ويستضيف موناكو فريق أولمبيك مرسيليا فيما يستضيف نيس ستاد بريست الأسبوع المقبل.