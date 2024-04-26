نيكو هولكنبرج" سيقود لساوبر وأودي في فورمولا 1 بداية من 2025

قال فريق ساوبر المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات ويتخذ من سويسرا مقرا له، اليوم الجمعة 26نيسان/أبريل 2024، إن السائق الألماني نيكو هولكنبرج سيقود له في الموسم المقبل ثم يقود بعد ذلك لفريق أودي بعد أن وقع عقدا طويل الأمد.

وحاليا يقود هولكنبرج (36 عاما) لفريق هاس الذي أعلن رحيله عن صفوفه في وقت سابق بينما رشحت تكهنات استبداله بالسائق البريطاني أوليفر بيرمان المدعوم من فيراري.

وسيصبح ساوبر الفريق الخاص بشركة أودي في 2026.

وقال هولكنبرج “فرصة المنافسة باسم أودي هي أمر في غاية الخصوصية. فعندما يدخل صانع ألماني فورمولا 1 بهذا الحماس والإصرار فإنها تكون فرصة فريدة من نوعها.”

“تمثيل فريق شركة مصنعة لسيارة بهذا الاسم تستخدم وحدة طاقة صنعت في ألمانيا هو شرف كبير لي.”