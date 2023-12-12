نيوكاسل سيركز على نفسه في مواجهة ميلان بدوري الأبطال

أكد إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي اليوم الثلاثاء، أن فريقه سيخوض المباراة الأخيرة له في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام ميلان وهو يعرف أن الفوز ربما لا يكون كافيا للتأهل لكنه سيركز على ما يمكنه التحكم فيه.

وسيتعين على فريق المدرب هاو الفوز مساء الأربعاء للحصول على فرصة للتأهل إلى أدوار خروج المغلوب لكنه يحتاج إلى عدم فوز باريس سان جيرمان خارج أرضه أمام بروسيا دورتموند.

وقال هاو خلال مؤتمر صحفي “بعض الأمور على الأقل في أيدينا ويجب أن نركز على أنفسنا.

“يمكننا التحكم فيما نسيطر عليه وهو الأداء في الملعب غدا. سنحترم ميلان، فهو فريق جيد جدا”.

وخسر نيوكاسل آخر ثلاث مباريات خارج ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز وسيسعد هاو بالحصول على مؤازرة الجماهير بملعبه غدا الأربعاء بينما سيؤجل تقييم مستوى الفريق خارج أرضه لوقت لاحق.

وقال هاو “لا يخالجني أي شك في شخصية اللاعبين بالفريق. نرغب بالطبع في تقديم عروض جيدة خارج ملعبنا لكن علينا التركيز غدا في مباراتنا على أرضنا أمام ميلان.

“سنحتاج إلى كل الدعم من المدرجات. كل مشجع يستطيع أن يصنع الفارق غدا. هذا يتناسب مع مستوانا على أرضنا. الجماهير ساندتنا ومنحتنا القدرة على الاستمرار وسنحتاج إلى ذلك غدا”.

ولم يقدم هاو الكثير عندما سئل عن غياب الحارس مارتن دوبرافكا وثنائي الوسط أنتوني جوردون وشون لونجستاف عن جلسة التدريب اليوم الثلاثاء.

وقال المدرب “يمكنك أن تفهم ما تريد.

“خضنا مباراة قبل يومين فقط وعلينا الاستفادة القصوى من تدوير اللاعبين. سنرى من سيكون جاهزا لمباراة الغد”.

ويتصدر بروسيا دورتموند المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط وتأهل بالفعل لدور الستة عشر لكن باريس سان جيرمان الذي يملك سبع نقاط يمكنه تصدر المجموعة إذا فاز في ألمانيا.

وقد يؤدي التعادل أو هزيمة الفريق الفرنسي إلى استفادة نيوكاسل أو ميلان، ويملك كلاهما خمس نقاط. ويتمتع نيوكاسل بسجل أفضل في المواجهات المباشرة مع باريس سان جيرمان، بينما يحتاج ميلان إلى إنهاء دور المجموعات متقدما على الفريق الفرنسي بالنقاط إذا ما أراد التأهل.

وقال هاو “أعتقد أنه سيكون إنجازا مذهلا إذا تمكنا من القيام بذلك.

“علينا أن نركز بشكل صحيح، لا يمكن تشتيت انتباهنا بما يحدث في مكان آخر”.