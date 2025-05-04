نيوكاسل يتعادل مع برايتون بفضل ركلة جزاء إيساك المتأخرة

اقتنص نيوكاسل يونايتد نقطة من ملعب أميكس بعد أن سجل ألكسندر إيساك ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة في التعادل 1-1 مع برايتون آند هوف ألبيون بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد في نتيجة مهمة في مسعاه للتأهل لدوري أبطال أوروبا.

بدا برايتون في طريقه للفوز بعد أن سجل الجناح يانكوبا مينتيه

هدفا في الشوط الأول لكن إيساك انبرى لتسديد ركلة جزاء في الدقيقة 89 وأرسل الحارس في ناحية والكرة في الأخرى مسجلا هدفه 23 في الدوري هذا الموسم.

واحتسبت ركلة الجزاء بسبب لمسة يد على ياسين العياري بعد ركلة حرة نفذها كيران تريبيير.

ويحتل نيوكاسل المركز الرابع برصيد 63 نقطة قبل ثلاث مباريات متبقية من نهاية الموسم متقدما بثلاث نقاط على تشيلسي ونوتنجهام فورست اللذين لديهما مباراة مؤجلة. ويحتل برايتون المركز العاشر.

وهز مينتيه شباك فريقه السابق من أول فرصة حقيقية لبرايتون في المباراة في الدقيقة 28 حين سدد كرة قوية وسط الزحام في الزاوية البعيدة.