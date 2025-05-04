الأحد 6 ذو القعدة 1446 ﻫ - 4 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نيوكاسل يتعادل مع برايتون بفضل ركلة جزاء إيساك المتأخرة

منذ 13 دقيقة
نيوكاسل

نيوكاسل

A A A
طباعة المقال

اقتنص نيوكاسل يونايتد نقطة من ملعب أميكس بعد أن سجل ألكسندر إيساك ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة في التعادل 1-1 مع برايتون آند هوف ألبيون بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد في نتيجة مهمة في مسعاه للتأهل لدوري أبطال أوروبا.

بدا برايتون في طريقه للفوز بعد أن سجل الجناح يانكوبا مينتيه

هدفا في الشوط الأول لكن إيساك انبرى لتسديد ركلة جزاء في الدقيقة 89 وأرسل الحارس في ناحية والكرة في الأخرى مسجلا هدفه 23 في الدوري هذا الموسم.

واحتسبت ركلة الجزاء بسبب لمسة يد على ياسين العياري بعد ركلة حرة نفذها كيران تريبيير.

ويحتل نيوكاسل المركز الرابع برصيد 63 نقطة قبل ثلاث مباريات متبقية من نهاية الموسم متقدما بثلاث نقاط على تشيلسي ونوتنجهام فورست اللذين لديهما مباراة مؤجلة. ويحتل برايتون المركز العاشر.

وهز مينتيه شباك فريقه السابق من أول فرصة حقيقية لبرايتون في المباراة في الدقيقة 28 حين سدد كرة قوية وسط الزحام في الزاوية البعيدة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

كيليان مبابي في الدوري الإسباني - ريال مدريد × سيلتا فيجو
ثنائية مبابي تمنح ريال مدريد انتصارًا مثيرًا على سيلتا فيجو
ماكس فرستابن
فرستابن أول المنطلقين بجائزة ميامي الكبرى لفورمولا 1
لاعبو نادي برشلونة
برشلونة ينتفض في فوزه 2-1 على بلد الوليد في الدوري

الأكثر قراءة

التدخين
التدخين الالكتروني يُسبب مرضاً خطيراً لا علاج له!
مروحية إسرائيلية - تعبيرية
هل غادر شيخ عقل الدروز السويداء بمروحية إسرائيلية؟
مرضى السرطان- تعبيرية
لقاح ثوري جديد لعلاج السرطان يُحدث تحولاً جذرياً