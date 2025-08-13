الأربعاء 19 صفر 1447 ﻫ - 13 أغسطس 2025 |
نيوكاسل يتعاقد مع المدافع الألماني تياو من ميلان

منذ 53 دقيقة
شعار نادي نيوكاسل يونايتد

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الثلاثاء تعاقده مع المدافع الألماني مالك تياو من ميلان الإيطالي.

ولم يكشف الطرفان عن التفاصيل المالية لكن تقارير إعلامية بريطانية قالت إن نيوكاسل دفع حوالي 34.6 مليون جنيه إسترليني (46.69 مليون دولار) لضم اللاعب (24 عاما).

لعب تياو دورا محوريا في دفاع ميلان الموسم الماضي إذ شارك في 31 مباراة في جميع المسابقات لكنه خاض مباريات أقل في الجزء الأخير من الدوري الإيطالي لينهي الفريق المسابقة في المركز الثامن المخيب.

وخاض أيضا ثلاث مباريات مع منتخب ألمانيا جاءت جميعها في 2023.

وقال إيدي هاو مدرب نيوكاسل في بيان “نحن سعداء جدا بضم مالك. أنا معجب به منذ فترة طويلة. إنه لاعب سيضيف جودة حقيقية لخياراتنا الدفاعية”.

وتياو هو ثالث صفقة يبرمها نيوكاسل في فترة الانتقالات الصيفية بعد انضمام الجناح أنتوني إيلانجا من نوتنجهام فورست والحارس آرون رامسديل على سبيل الإعارة من ساوثامبتون.

ويستهل نيوكاسل، الذي احتل المركز الخامس الموسم الماضي ليضمن مكانا في دوري أبطال أوروبا، مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة أستون فيلا يوم السبت المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

