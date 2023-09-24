نيوكاسل يسحق شيفيلد بـ8 أهداف

سحق نيوكاسل يونايتد منافسه شيفيلد يونايتد بنتيجة 8-صفر بالتسجيل عن طريق ثمانية لاعبين مختلفين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأحد.

وهذا أكبر فوز لنيوكاسل على الإطلاق داخل ملعبه أو خارجه، كما أنها أكبر هزيمة لفريق شيفيلد، وبات فريق المدرب إيدي هاو أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل بواسطة ثمانية لاعبين مختلفين في مباراة واحدة، ليرتقي إلى المركز الثامن.

ولم يظهر نيوكاسل أي علامات على الشعور بالإرهاق عقب خوض مباراته الأولى في دوري أبطال أوروبا منذ 20 عاما، بالتعادل دون أهداف مع ميلان الأسبوع الماضي، وتقدم 3-صفر مع نهاية الشوط الأول، قبل أن يواصل التألق في الشوط الثاني ويدخل التاريخ.

وبدأ شيفيلد المباراة بشكل جيد، لكن نيوكاسل تقدم بهدف مبكر بعدما استحوذ البديل أنتوني جوردون على الكرة قبل أن تخرج من الملعب ومرر إلى شون لونجستاف ليسجل الهدف الأول.

وأضاف نيوكاسل الهدف الثاني بعد مرور نصف ساعة من البداية بواسطة دان بيرن مستفيدا من ركلة ركنية نفذها كيران تريبيير.

وبعد أربع دقائق، صنع تريبيير هدفا آخر من ركلة ثابتة، وجاء الهدف هذه المرة عن طريق ضربة رأس قوية من المدافع سفين بوتمان.

وصنع تريبيير هدفه الثالث عندما أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن وقابلها المهاجم كالون ويلسون بضربة رأس داخل الشباك.

ونجح أنتوني جوردون في إحراز الهدف الخامس بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء عقب مرور حوالي ساعة من اللعب، وبدأت بعدها جماهير شيفيلد في مغادرة الملعب.

وسجل أيضا ميجيل ألميرون هدفا بعد تعاون مع برونو جيمارايش، قبل أن يسجل جيمارايش بنفسه الهدف السابع وتصبح النتيجة 7-صفر. واختتم البديل ألكسندر إيساك مهرجان الأهداف.