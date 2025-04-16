نيوكاسل يصعد للمركز الثالث في الدوري بفوز ساحق على بالاس

سجل جاكوب ميرفي هدفا وصنع آخر ليقود نيوكاسل يونايتد لفوز ساحق 5-صفر على كريستال بالاس اليوم الأربعاء على ملعب سانت جيمس بارك والصعود للمركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وقد حقق نيوكاسل بذلك الفوز السادس على التوالي في كل المسابقات.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 59 نقطة من 32 مباراة، ويتقدم بفارق خمس نقاط على تشيلسي صاحب المركز السادس والذي يخوض سباق التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذ تتأهل الفرق الخمسة الأولى للبطولة، بينما تجمد رصيد بالاس عند 43 نقطة في المركز 12.

وسجل هارفي بارنز وفابيان شار وألكسندر إيساك ثلاثة أهداف لنيوكاسل وتفاقمت معاناة الضيوف بسبب هدف عكسي سجله المدافع مارك جوهي وركلة جزاء أهدرها إيبيريتشي إيزي عندما كان الفريق متأخرا 1-صفر.

وغاب عن نيوكاسل مجددا مدربه إيدي هاو، إذ لا يزال يتعافى من الالتهاب الرئوي، لكن الفريق قدم أداء رائعا وسجل أهدافا مميزة وكان قاسيا في معاقبة بالاس على الأخطاء.