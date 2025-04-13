نيوكاسل يصعد للمركز الرابع في الدوري بفوز كبير على يونايتد

تعرض مانشستر يونايتد للهزيمة 14 له في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم وخسر اليوم الأحد 4-1 أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد الذي صعد إلى المركز الرابع في جدول الترتيب.

ورغم غياب إيدي هاو مدرب نيوكاسل عن المباراة، إذ لا يزال في المستشفى بسبب وعكة صحية، لم يفقد الفريق زخمه الأخير وتقدم في الدقيقة 24 بتسديدة رائعة من ساندرو تونالي.

ورد يونايتد بشكل جيد، إذ تعادل بهدف رائع إثر هجمة مرتدة، وسجله المهاجم الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو في الدقيقة 37، لكن هارفي بارنز تقدم لنيوكاسل مجددا في وقت مبكر من الشوط الثاني.

وأضاف بارنز الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 64، قبل أن يتسبب خطأ من ألتاي بايندير، الذي يشارك لأول مرة في الدوري، في الهدف الرابع لنيوكاسل، وسجله برونو جيمارايش.

وتجاوز نيوكاسل فريق مانشستر سيتي في جدول الترتيب بينما تراجع يونايتد إلى المركز 14.