نيوكاسل يضع بيرنلي على شفا الهبوط من الدوري الإنكليزي الممتاز

سجل ألكسندر إيزاك هدفه رقم 20 في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم ليتقدم نيوكاسل يونايتد إلى المركز السادس بعد فوزه الساحق 4-1 على مضيفه بيرنلي المتعثر، اليوم السبت 4 أيار/مايو 2024، ليترك صاحب الأرض على شفا الهبوط.

ولدى نيوكاسل 56 نقطة من 35 مباراة ويحافظ على آماله في خوض مسابقة الأوروبية الموسم المقبل، إذ هز كالوم ويلسون وشون لونجستاف وبرونو جيمارايش الشباك أيضا، لكن الحظ عاند إيزاك قليلا بعدما أهدر ركلة جزاء.

وسجل بيرنلي هدفا متأخرا عن طريق دارا أوشي لكنه أصبح الآن على بعد خمس نقاط من منطقة الأمان قبل مباراتين على نهاية الموسم وقد يتأكد هبوطه عندما يحل ضيفا على توتنهام هوتسبير يوم السبت المقبل.

وكان هدف نيوكاسل الأول هو رقم 75 هذا الموسم، وهو رقم قياسي جديد للنادي في موسم للدوري الممتاز مكون من 38 مباراة، ويتقدم بفارق نقطتين على مانشستر يونايتد السابع الذي يواجه كريستال بالاس يوم الاثنين.