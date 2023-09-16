نيوكاسل يعود للطريق الصحيح في الدوري الإنجليزي

أحرز كالوم ويلسون هدفا من ركلة جزاء في الشوط الثاني، ليفوز نيوكاسل يونايتد 1-صفر على ضيفه برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في ملعب سانت جيمس بارك، السبت.

وبعد شوط أول قليل الفرص، اعتقد ويلسون أنه افتتح التسجيل لنيوكاسل بعد الاستراحة، قبل أن يلغي الحكم الهدف بسبب ارتكاب خطأ ضد مارك فليكن حارس برنتفورد.

وارتكب فليكن بعد ذلك خطأ داخل المنطقة ضد أنتوني جوردون في الدقيقة 64، ونفذ ويلسون ركلة الجزاء بنجاح داحل الشباك.

وكاد نيوكاسل أن يحصل على ركلة جزاء أخرى قرب النهاية، لكن الحكم كريج بوسون طالب باستئناف اللعب بعد مراجعة الإعادة في الشاشة الجانبية لحكم الفيديو المساعد.

وصمد نيوكاسل، الذي تقدم إلى المركز 11، في الدقائق الأخيرة ليخرج بالانتصار ويصبح رصيده ست نقاط مثل برنتفورد عاشر الترتيب.