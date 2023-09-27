نيوكاسل يقصي مانشستر سيتي من كأس الأندية الإنجليزية المحترفة

هز ألكسندر إيساك الشباك في الشوط الثاني ليقود نيوكاسل يونايتد للفوز 1-صفر على مانشستر سيتي في الدور الثالث بكأس الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم (الأربعاء 27-9-2023).

واستحوذ سيتي، الفائز باللقب ثماني مرات، على الكرة في الشوط الأول لكن وصيف حامل اللقب صمد ثم خطف الفوز بتسديدة إيساك بعد تمريرة عرضية من جويلينتون في الدقيقة 53.

وجلس فيل فودن والمهاجم إرلينج هالاند على مقاعد بدلاء سيتي، بينما كان الحارس نيك بوب المشارك الوحيد في صفوف نيوكاسل من التشكيلة التي فازت 8-صفر على شيفيلد يونايتد في الدوري يوم الأحد.

وأهدر خوليان ألفاريز فرصتين لسيتي الذي استحوذ على الكرة بنسبة 68 بالمئة لكن عدد تسديداته كانت أقل من نيوكاسل.

وقال إيدي هاو مدرب نيوكاسل “كل شوط كان مختلفا بالنسبة لنا. الشوط الأول كان صعبا… لم نقدم أداء جيدا لكننا دافعنا بشكل جيد.

“كنا رائعين في الشوط الثاني في الدفاع والهجوم، هجومنا كان جيدا والفوز جاء عن استحقاق”.

وودع برايتون آند هوف ألبيون البطولة بخسارته 1-صفر أمام مضيفه تشيلسي، كما سقط أستون فيلا 2-1 أمام إيفرتون، وبرنتفورد 1-صفر أمام أرسنال.

وعبر ليفربول الفائز باللقب تسع مرات إلى الدور الرابع بعدما قلب تأخره إلى انتصار 3-1 على ليستر سيتي المنتمي للدرجة الثانية.

وأدرك كودي جاكبو التعادل لليفربول في الدقيقة 48 ليلغي تقدم كيسي ماكاتير في الدقيقة الثالثة.

وجعل دومينيك سوبوسلاي النتيجة 2-1 لليفربول في الدقيقة 70 بعد خمس دقائق من مشاركته كبديل.

وحسم ديوجو جوتا الفوز قبل دقيقة واحدة من النهاية.

وفاز فولهام 2-1 على ضيفه نوريتش سيتي، كما تغلب بورنموث 2-صفر على ستوك سيتي.

وانتصر وست هام يونايتد 1-صفر على مضيفه لينكولن سيتي المنتمي للدرجة الثالثة، وسحق بلاكبرن روفرز منافسه كارديف سيتي 5-2.

وكان مانشستر يونايتد حامل اللقب فاز 3-صفر على كريستال بالاس أمس الثلاثاء.